Bloomberg: Германия и Франция отказались обходить вето Венгрии по Украине

Берлин и Париж не будут обходить вето Будапешта по Украине, пишет ТАСС со ссылкой на информагентство Bloomberg.

Европейской службой внешних связей предлагается странам вносить денежные средства на добровольной основе в Европейский фонд мира. Данный маневр позволил бы в дальнейшем оказывать финансовую поддержку с согласия вкладчиков, для чего нет надобности в единогласной поддержке.

Во Франции и ФРГ не поддержали инициативу, ссылаясь на опасения, что данные решения могут поставить под угрозу идею, согласно которой Европейский фонд мира используется в качестве внешнеполитического инструмента.