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Bloomberg: Германия и Франция отказались обходить вето Венгрии по Украине

26 октября 2024 09:49
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Берлин и Париж не будут обходить вето Будапешта по Украине, пишет ТАСС со ссылкой на информагентство Bloomberg.

Европейской службой внешних связей предлагается странам вносить денежные средства на добровольной основе в Европейский фонд мира. Данный маневр позволил бы в дальнейшем оказывать финансовую поддержку с согласия вкладчиков, для чего нет надобности в единогласной поддержке.

Во Франции и ФРГ не поддержали инициативу, ссылаясь на опасения, что данные решения могут поставить под угрозу идею, согласно которой Европейский фонд мира используется в качестве внешнеполитического инструмента.

# Международная политика

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