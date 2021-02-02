Квартал красных фонарей в Амстердаме закрывают?

Новости Нидерландов. Популярный туристический район перенесут с центральных улиц в другую часть города. Окна публичных домов также будут закрыты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С предложением выступила мэр Амстердама. Среди целей такого решения – изменить имидж города и контингент туристов. Дело в том, что женщины, работающие в этом квартале, стали одной из главных достопримечательностей столицы. Новые меры должны помочь перезагрузить Амстердам как туристический город.