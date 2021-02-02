Прямой эфир

Квартал красных фонарей в Амстердаме закрывают?

02 февраля 2021 12:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Нидерландов. Популярный туристический район перенесут с центральных улиц в другую часть города. Окна публичных домов также будут закрыты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Квартал красных фонарей в Амстердаме закрывают?-1

С предложением выступила мэр Амстердама. Среди целей такого решения – изменить имидж города и контингент туристов. Дело в том, что женщины, работающие в этом квартале, стали одной из главных достопримечательностей столицы. Новые меры должны помочь перезагрузить Амстердам как туристический город.

Квартал красных фонарей в Амстердаме закрывают?-4

Решение уже раскритиковали некоторые партии и движения страны. По их мнению, перенос популярного района окончательно парализует сферу туризма столицы.

# Туризм # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Пожары на западе Австралии: огнём охвачены более 6000 гектаров леса
02 февраля 2021 11:58

Пожары на западе Австралии: огнём охвачены более 6000 гектаров леса

Гендиректор ВОЗ: количество заражений коронавирусом в мире снижается третью неделю подряд
02 февраля 2021 09:01

Гендиректор ВОЗ: количество заражений коронавирусом в мире снижается третью неделю подряд

Не рассматривается как теракт. Стали известны новые подробности нападения в Брюсселе
02 февраля 2021 08:58

Не рассматривается как теракт. Стали известны новые подробности нападения в Брюсселе