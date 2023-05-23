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РИА Новости: в Херсонском военном госпитале тайно изымают внутренние органы солдат ВСУ

23 мая 2023 08:42
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В подконтрольном Киеву военном госпитале в Херсоне тайно извлекают органы солдат ВСУ для пересадки, утаивая это от близких родственников погибших. Об этом заявил представитель российских силовых структур со ссылкой на источник в медучреждениях города, пишет РИА Новости.

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Он уточнил, что в госпитале находятся сотрудники «Медицины катастроф», которые ведут учет тяжелораненых и погибших бойцов с целью изъятия необходимых внутренних органов.

По его словам, после проведения «операции», тело умершего отправляется в крематорий, а родственникам сообщают, что военнослужащий пропал без вести.

# общество

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