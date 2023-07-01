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В провинции Хунань ливни затопили десятки городов и деревень

01 июля 2023 12:35
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Новости Китая. Сильные затяжные ливни вызвали масштабные наводнения в провинции Хунань в центральном Китае. Там под водой оказались десятки городов и деревень, тысячи гектаров полей и сотни километров дорог, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В провинции Хунань ливни затопили десятки городов и деревень-1

Свои дома были вынуждены покинуть более тысячи местных жителей. Благодаря предупреждению синоптиков о наступающей стихии власти успели мобилизовать аварийно-спасательные бригады. Сейчас они пытаются устранить последствия непогоды там, где это возможно. По прогнозам метеорологов, обильные дожди будут продолжаться до понедельника, 3 июля. 

# Наводнение # Новости Китая # Фотофакт

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