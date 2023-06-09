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В Воронеже при падении беспилотника пострадали люди

09 июня 2023 08:13
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Беспилотный летательный аппарат рухнул в Воронеже, три человека пострадали. Об этом проинформировал глава региона Александр Гусев, пишет РИА Новости. 

Чрезвычайная ситуация произошла в пятницу, 9 июня, на одной из улиц города. Три человека получили осколочные ранения. Медики оказали помощь пострадавшим на месте. Повреждения получил многоэтажный жилой дом. Дрон задел этажи, затронув несколько квартир, а также офисный центр. На месте ЧП работают сотрудники спецслужб. 

Сообщается, что беспилотный летательный аппарат был нацелен на атаку авиазавода в Воронеже. Средствами радиоэлектронной борьбы он был заглушен.

После попадания дрона в жилой дом СК РФ заведено дело о теракте.

# общество

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