В Воронеже при падении беспилотника пострадали люди

Беспилотный летательный аппарат рухнул в Воронеже, три человека пострадали. Об этом проинформировал глава региона Александр Гусев, пишет РИА Новости.

Чрезвычайная ситуация произошла в пятницу, 9 июня, на одной из улиц города. Три человека получили осколочные ранения. Медики оказали помощь пострадавшим на месте. Повреждения получил многоэтажный жилой дом. Дрон задел этажи, затронув несколько квартир, а также офисный центр. На месте ЧП работают сотрудники спецслужб.

Сообщается, что беспилотный летательный аппарат был нацелен на атаку авиазавода в Воронеже. Средствами радиоэлектронной борьбы он был заглушен.

После попадания дрона в жилой дом СК РФ заведено дело о теракте.