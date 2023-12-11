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Армия РФ пресекла три попытки ротации ВСУ на Южнодонецком направлении

11 декабря 2023 10:36
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Российские военнослужащие пресекли три попытки переброски 58-й мотострелковой бригады ВСУ на Южнодонецком направлении. Об этом пишет РИА Новост со ссылкой на начальника пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев.

Артиллерией нанесены удары по позициям временного базирования 58-й бригады, а также по скоплениям сил и средств 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.
Оперативно-тактическая артиллерия нанесла удары по позициям украинских войск, рассказал офицер.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило о 80 потерях ВСУ и четырех единицах техники.

# Международная политика

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