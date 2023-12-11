Армия РФ пресекла три попытки ротации ВСУ на Южнодонецком направлении

Российские военнослужащие пресекли три попытки переброски 58-й мотострелковой бригады ВСУ на Южнодонецком направлении. Об этом пишет РИА Новост со ссылкой на начальника пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев.

Артиллерией нанесены удары по позициям временного базирования 58-й бригады, а также по скоплениям сил и средств 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.

Оперативно-тактическая артиллерия нанесла удары по позициям украинских войск, рассказал офицер.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило о 80 потерях ВСУ и четырех единицах техники.