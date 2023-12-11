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В Чжэнчжоу объявлено красное предупреждение из-за снегопада

11 декабря 2023 10:17
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В Китае нарушено движение транспорта и закрыты школы: на север страны обрушился снегопад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Чжэнчжоу объявлено красное предупреждение из-за снегопада-1

В городе Чжэнчжоу ожидают метель и понижение температуры воздуха. Выпущено красное предупреждение. В регионе отменены почти 200 железнодорожных рейсов. Перекрыты скоростные автомагистрали, не работают детские сады и учебные заведения. Снег также пошел в соседних провинциях. Однако там он пока больше радует жителей, чем доставляет проблемы.

# Погода # Новости Китая # Фотофакт

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