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Аргентинские студенты выступили против сокращения финансирования университетов

10 октября 2024 07:38
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Масштабную акцию протеста устроили и аргентинские студенты. Тысячи человек вышли на улицы, чтобы выразить свое возмущение решением урезать финансирование вузов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Аргентинские студенты выступили против сокращения финансирования университетов-2

Учащиеся заблокировали входы почти всех университетов страны. В столице они провели митинг перед конгрессом, где депутаты рассматривают скандальный законопроект. Решение властей сэкономить на образовании продиктовано необходимостью сократить дефицит бюджета.

# Акции протеста

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