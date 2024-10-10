Аргентинские студенты выступили против сокращения финансирования университетов

Масштабную акцию протеста устроили и аргентинские студенты. Тысячи человек вышли на улицы, чтобы выразить свое возмущение решением урезать финансирование вузов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Масштабную акцию протеста устроили и аргентинские студенты. Тысячи человек вышли на улицы, чтобы выразить свое возмущение решением урезать финансирование вузов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Учащиеся заблокировали входы почти всех университетов страны. В столице они провели митинг перед конгрессом, где депутаты рассматривают скандальный законопроект. Решение властей сэкономить на образовании продиктовано необходимостью сократить дефицит бюджета.