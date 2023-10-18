Антонов: США совершили ошибку, поставив ракеты ATACMS Украине

Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что поставка США Украине дальнобойных ракет ATACMS может иметь серьезные последствия, пишет РИА Новости.

Анатолий Антонов рассказал, что Белый дом целенаправленно скрыл от общественности решение о передаче американских оперативно-тактических ракет ATACMS Киеву. Подобная поддержка Украины американскими властями повлечет за собой последствия, которые «будут носить самый серьезный характер». Таким образом, по мнению Антонова, выбранная линия Вашингтона приведет постепенно к полному свертыванию двусторонних отношений.

Также посол России в США отметил, что активные поставки вооружения ВСУ ведут к подрыву стратегической и региональной безопасности. Эти действия Штатов подталкивают «к прямому столкновению НАТО с Россией».