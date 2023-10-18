В руководстве ЕС призвали привлечь к ответственности виновных в атаке на больницу в секторе Газа

Сегодня, 18 октября, палестино-израильский конфликт вновь станет темой обсуждения на заседании Совбеза Организации Объединенных Наций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В частности, авиаудар по больнице в секторе Газа.

Нападение на госпиталь осудили в руководстве ЕС. Председатель Еврокомиссии и глава Европарламента призвали привлечь к ответственности виновных. Израиль и Палестина обмениваются взаимными обвинениями о причастности к атаке. Вину за нападение никто не признал. Тем временем число погибших от удара продолжает расти. Их уже более 800. Сотни людей могут находиться под завалами.