Байден хочет скорейшего перемирия в Газе

Американский лидер Джо Байден надеется на скорейшее достижение прекращения огня в секторе Газа. Об этом пишет РИА Новости.

«... к следующему понедельнику мы получим прекращение огня», – сказал Байден.

Он сказал, что, по мнению его советника по вопросам национальной безопасности, обе стороны близки к соглашению.

В октября 2023 года Израиль пережил ракетный обстрел из сектора Газа, в ходе которого погибло около 1200 человек. В результате Израиль провел операцию против ХАМАС в Газе, в ходе которой погибло более 29 000 человек. ХАМАС заявляет, что в Газе удерживается около 200-250 заложников. Российская сторона призывает стороны прекратить боевые действия и разрешить конфликт на основе формулы ООН «два государства».