Американский обозреватель назвал сроки падения империи США

Америка уже находится в плачевном состоянии, империя Штатов под угрозой существования, заявил обозреватель American Thinker Брайан Джундеф, приводит его слова РИА Новости.
Америка уже находится в плачевном состоянии, империя Штатов под угрозой существования, заявил обозреватель American Thinker Брайан Джундеф, приводит его слова РИА Новости.
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Штаты до катастрофического положения довел американский правящий класс, власти разоряют экономику страны, не тормозят ее упадок, пишет обозреватель. Джундеф обеспокоен судьбой будущих поколений. Возможности детей и внуков будут гораздо хуже, чем их родителей, а жизнь не такой благополучной.
К тому же, двести пятьдесят лет Соединенные Штаты отметят через три года, а империи дольше не существуют, подытожил Джундеф.