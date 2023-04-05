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Американский обозреватель назвал сроки падения империи США

05 апреля 2023 07:12
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Америка уже находится в плачевном состоянии, империя Штатов под угрозой существования, заявил обозреватель American Thinker Брайан Джундеф, приводит его слова РИА Новости. 

Американский обозреватель назвал сроки падения империи США-1

Фото: pixabay

Штаты до катастрофического положения довел американский правящий класс, власти разоряют экономику страны, не тормозят ее упадок, пишет обозреватель. Джундеф обеспокоен судьбой будущих поколений. Возможности детей и внуков будут гораздо хуже, чем их родителей, а жизнь не такой благополучной. 

К тому же, двести пятьдесят лет Соединенные Штаты отметят через три года, а империи дольше не существуют, подытожил Джундеф.

# Международная политика

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