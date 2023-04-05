Американский обозреватель назвал сроки падения империи США

Америка уже находится в плачевном состоянии, империя Штатов под угрозой существования, заявил обозреватель American Thinker Брайан Джундеф, приводит его слова РИА Новости.

Штаты до катастрофического положения довел американский правящий класс, власти разоряют экономику страны, не тормозят ее упадок, пишет обозреватель. Джундеф обеспокоен судьбой будущих поколений. Возможности детей и внуков будут гораздо хуже, чем их родителей, а жизнь не такой благополучной.

К тому же, двести пятьдесят лет Соединенные Штаты отметят через три года, а империи дольше не существуют, подытожил Джундеф.