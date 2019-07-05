Александр Лукашенко выразил соболезнование президенту России и семьям погибших при наводнении в Иркутской области

Новости России. 15 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести в результате масштабного наводнения в Иркутской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К этому моменту известно о более чем 20 жертвах. Слова поддержки и соболезнования родным и близким погибших, а также президенту России направил Александр Лукашенко. Таких серьезных катаклизмов в этом регионе не наблюдалось более 180 лет. Затоплены оказались более сотни населённых пунктов.