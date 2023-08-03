В возрасте 82 лет ушла из жизни российская актриса Ирина Мирошниченко, пишет РИА Новости.

Ранее, 30 июля, она попала в больницу с симптомами тяжелого гриппа, состояние ухудшалось, после чего актриса была направлена в реанимацию. 1 августа стало известно, что она находится в медикаментозной коме и подсоединена к аппарату искусственной вентиляции легких. Затем после остановки сердца актрисы удалось вернуть сердцебиение, правда, она вновь была помещена в кому.

Утром, 3 июля, Ирина Мирошниченко скончалась в отделении интенсивной терапии, не приходя в сознание.