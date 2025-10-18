В ЕС недовольны намерением Путина и Трампа провести встречу в Будапеште

К самой обсуждаемой новости в мировых СМИ. Предстоящая встреча президентов России и США, которая должна пройти в Будапеште в ближайшие две недели, – политический кошмар для Евросоюза. Об этом пишет испанская газета EL PAÍS. В еще больший шок поверг Брюссель отказ Америки от поставок дальнобойных ракет «Томагавк» Киеву, о чем стало известно по итогам вчерашних переговоров Зеленского и Трампа в Вашингтоне.

Глава Белого дома полагает, что ему удастся достичь соглашения о прекращении войны и без поставок оружия. Что касается разрешения конфликта, то Белый дом предложил остановить войну по текущей линии соприкосновения. Дальнейшее обсуждение этого вопроса пройдет мимо Киева на предстоящих переговорах в Венгрии. Президент США сам отказался от идеи трехстороннего саммита, обратив внимание на неприязнь Зеленского по отношению к Путину. Тем временем Евросоюз, которому уже успела пожаловаться Рада, планирует отправить на саммит президента Финляндии. Он якобы лучше всех на Западе показал себя перед Белым домом после «Аляски», а значит, сможет повлиять на главу США сейчас. И хоть «светилам» Евросоюза уже не нужно паковаться в дальнюю дорогу, добраться до Трампа будет намного сложнее.

Герхард Манготт, эксперт по России, профессор Университета Инсбрука (Австрия):

Плохим знаком для Киева и оплеухой для Евросоюза стал выбор Будапешта в качестве переговорной площадки. У Венгрии самое позитивное среди участников ЕС отношение к Путину. При этом Трамп накануне телефонного разговора с президентом России едва ли консультировался с европейскими лидерами. Все как в старые скверные времена, великие державы пытаются сами урегулировать вопросы.

После такого удара Европа вновь пытается хоть как-то пристроится к переговорному процессу по Украине, но делает это неправильно, уверен премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он призвал европейские страны перестать разрабатывать военные стратегии и не препятствовать организации саммита.

Напомним, о будущей встрече глав России и США в Венгрии стало известно после телефонного разговора двух лидеров в четверг. Приготовления к переговорам уже начались. Нюансы встречи в ближайшие дни обсудят министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио.