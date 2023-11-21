ABC: США уменьшили поставки снарядов Киеву на треть из-за Газы

По данным телекомпании ABC, поставки артиллерийских снарядов США в Украину сократились более чем на 30% с начала конфликта на Ближнем Востоке. Об этом пишет РИА Новости.

На долю 155-миллиметровых артиллерийских снарядов приходилось около 60-70% от общего объема поставок Киеву. Хотя американские официальные лица уверяли, что передача оружия в Израиль не повлияет на обязательства США в отношении Украины, это все же произошло.

При этом представитель Пентагона заявил, что снижение поставок боеприпасов не было связано с ситуацией в секторе Газа. Ранее в России подчеркнули, что поставки западных вооружений на Украину только усугубляют конфликт.