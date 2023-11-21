Президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете The Sun высказал опасения по возможной операции «Майдан-3» против него до конца 2023 года. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на

Он также выступил за проведение выборов в 2024 году в рамках военного положения. В ответ Зеленский обвинил РФ в подготовке очередного Майдана, однако Дмитрий Медведев, заместитель Совета безопасности РФ, заявил, что само название «Майдан 3» свидетельствует о том, что предыдущие два Майдана были переворотами.

Эти высказывания Зеленского были охарактеризованы как попытка привлечь к себе внимание после того, как американский президент Джо Байден подписал законопроект о сохранении работы правительства без новых средств для Украины.