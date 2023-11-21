Прямой эфир

Зеленский: Россия хочет устроить в Украине «Майдан-3» до конца года

21 ноября 2023 09:08
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете The Sun высказал опасения по возможной операции «Майдан-3» против него до конца 2023 года. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на 

Он также выступил за проведение выборов в 2024 году в рамках военного положения. В ответ Зеленский обвинил РФ в подготовке очередного Майдана, однако Дмитрий Медведев, заместитель Совета безопасности РФ, заявил, что само название «Майдан 3» свидетельствует о том, что предыдущие два Майдана были переворотами.

Эти высказывания Зеленского были охарактеризованы как попытка привлечь к себе внимание после того, как американский президент Джо Байден подписал законопроект о сохранении работы правительства без новых средств для Украины.

# Международная политика # Владимир Зеленский

Другие новости рубрики

Все новости
NYT: летчик СССР Беленко, угнавший самолёт в Японию, умер в США
21 ноября 2023 08:45

NYT: летчик СССР Беленко, угнавший самолёт в Японию, умер в США

В парламенте Албании оппозиция попыталась поджечь сваленные в кучу стулья
21 ноября 2023 08:40

В парламенте Албании оппозиция попыталась поджечь сваленные в кучу стулья

5 рабочих погибли при строительстве дороги в Мексике
21 ноября 2023 08:38

5 рабочих погибли при строительстве дороги в Мексике