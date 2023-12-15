Прямой эфир

500 человек пострадали из-за столкновения поездов метро в Пекине

15 декабря 2023 13:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Непогода в Пекине привела к столкновению наземных поездов метро, в результате которого пострадали более 500 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

500 человек пострадали из-за столкновения поездов метро в Пекине-1

Из-за скользких путей один из составов не смог затормозить и врезался в другой идущий впереди. 102 человека получили переломы. Не дожидаясь помощи, пассажиры выбивали окна вагонов и пытались добраться до ближайшей станции самостоятельно. Власти Пекина организовали следственную комиссию для расследования причин происшествия.

# ЧП # Новости Китая

Другие новости рубрики

Все новости
В Дании и Нидерландах арестовали подозреваемых в подготовке теракта
15 декабря 2023 13:37

В Дании и Нидерландах арестовали подозреваемых в подготовке теракта

Израиль нанёс массированный удар по городу Хан-Юнис
15 декабря 2023 13:35

Израиль нанёс массированный удар по городу Хан-Юнис

Минобороны РФ: за неделю российские силы нанесли 40 групповых ударов по объектам ВСУ
15 декабря 2023 13:17

Минобороны РФ: за неделю российские силы нанесли 40 групповых ударов по объектам ВСУ