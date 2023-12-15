500 человек пострадали из-за столкновения поездов метро в Пекине

Непогода в Пекине привела к столкновению наземных поездов метро, в результате которого пострадали более 500 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за скользких путей один из составов не смог затормозить и врезался в другой идущий впереди. 102 человека получили переломы. Не дожидаясь помощи, пассажиры выбивали окна вагонов и пытались добраться до ближайшей станции самостоятельно. Власти Пекина организовали следственную комиссию для расследования причин происшествия.