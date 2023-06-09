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5 человек погибли во время перестрелки в Израиле

09 июня 2023 08:11
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Новости Израиля. Пять человек убиты в результате одной из самых смертоносных перестрелок в новейшей истории Израиля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

5 человек погибли во время перестрелки в Израиле-1

Трагедия произошла в пригороде Назарета, где группа людей открыла огонь. Полиция не комментирует произошедшее и не сообщает подробности. Там лишь отметили, что направили в район большие силы и ведут поиск подозреваемых. По основной версии, стрельба началась во время конфликта арабских криминальных группировок. Число жертв преступности в арабском секторе с начала года превысило 90 человек, это вдвое больше, чем годом ранее.

# Перестрелка # Новости Израиля # Фотофакт

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