Вертолёт РФ Ка-52 установил рекорд по отражению ракет в зоне СВО

Рекордное количество зенитных ракет – 18 – отразил один из российских боевых вертолетов Ка-52, используя комплекс «Витебск». Об этом сообщил информированный источник РИА Новости.

Специалист также добавил, что вертолет вернулся на базу без каких-либо повреждений. Прозвище «яйца жизни» комплекс «Витебск» получил потому, что его аппаратура, выходящая из вертолета, похожа на птичьи яйца, а сам комплекс регулярно спасает жизни летчиков, которых противник атакует из зенитно-ракетных систем.

БКО «Витебск» в автоматическом режиме определяет пуски ракет по вертолету используя ультрафиолетовые сенсоры и подавляет головку самонаведения атакующей ракеты, тем самым лишая ее цели. Комплекс также имеет средства противодействия инфракрасным головкам самонаведения зенитных ракет путем запуска ложных целей с пиротехническим составом.