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5 человек погибли в авиакатастрофе в Польше

18 июля 2023 13:58
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Новости Польши. Авиакатастрофа в Польше. Пять человек погибли, еще несколько получили ранения. Частный самолет рухнул на ангар в деревне недалеко от Варшавы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

5 человек погибли в авиакатастрофе в Польше-1

Пилот потерял управление из-за плохой погоды. По словам представителя пожарной службы, трагедия произошла во время захода на посадку. Специальная комиссия выясняет обстоятельства случившегося. По предварительным данным, среди пострадавших есть ребенок. Жертвами авиакатастрофы стали пассажир самолета, пилот и жители деревни. В ангаре они укрывались от грозы.

# Авиакатастрофа # Фотофакт

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