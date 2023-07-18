Мир переживает аномальную жару. Во всём виноват «Харон»

Один антициклон сменяет другой, и мир буквально плавится от жары. На этот раз аномально высокие температуры принес «Харон». Жара стала общей болью жителей планеты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С тепловыми ударами в Японии госпитализированы почти 4 000 человек. А в 16 городах Италии из-за высоких температур объявили красный (максимальный) уровень опасности. Оправдывает свое название и Долина Смерти в Калифорнии. Там зафиксированы рекордные +56.

В Греции высокие температуры и засушливая погода стали причинами лесных пожаров. Тушением огня занимаются сотни представителей экстренных служб. К работе привлекли авиацию, но ветер разносит огонь слишком быстро. Продолжается эвакуация жителей из опасных районов. На грузовиках также спасают лошадей.

Полыхает в эти минуты и Швейцария. Пожарные, армия и полиция борются со стихией, но пока победить ее не удается.