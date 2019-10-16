В Нидерландах семья жила в подвале 9 лет

Новости Нидерландов. В ожидании конца света: в Нидерландах обнаружили семью, которая 9 лет жила в подвале, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мужчину и шестеро детей в возрасте от 16 до 25 лет удалось найти после того, как один из братьев сбежал.

В местном баре молодой человек сообщил, что за 9 лет он ни разу не выходил на улицу. Хозяин заведения вызвал полицию.