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В Нидерландах семья жила в подвале 9 лет

16 октября 2019 13:01
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Новости Нидерландов. В ожидании конца света: в Нидерландах обнаружили семью, которая 9 лет жила в подвале,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мужчину и шестеро детей в возрасте от 16 до 25 лет удалось найти после того, как один из братьев сбежал.

В Нидерландах семья жила в подвале 9 лет-1

В местном баре молодой человек сообщил, что за 9 лет он ни разу не выходил на улицу. Хозяин заведения вызвал полицию.

В Нидерландах семья жила в подвале 9 лет-4

Семью обнаружили в подвале дома. Выяснилось, что все это время они питались овощами с огорода, а также молоком единственной козы. Главу семейства задержали. Ведётся расследование.

# ЧП # Фотофакт

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