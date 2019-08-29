В Китае публично уничтожили нелегальные такси с помощью тяжёлой техники

Новости Китая. Необычным способом борются власти Китая с нелегальным извозом, процветающим в Пекине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Специальные службы изъяли 180 машин, выкрашенных под такси, и публично уничтожили их с помощью тяжелой техники.

В столице Поднебесной функционирует множество таксопарков, для работы в которых необходима лицензия. Получить ее непросто, а потому нелегальные извозчики идут на хитрость, переделывая авто под такси. Счетчики в них «подкручены», а клиенты не защищены от краж и нападений.