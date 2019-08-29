Африканских слонов запретили продавать в цирки и зоопарки по всему миру

Африканским странам запретили продавать слонов в цирки и зоопарки. Речь идет об экспорте этих животных на другие континенты из Зимбабве, Ботсваны, Намибии и ЮАР, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Соответствующее решение приняли страны-участницы Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры. За запрет проголосовали 87 государств, против – 29.

Данное нововведение положило конец массовой продаже этих животных в зоопарки и цирки по всему миру. Теперь их можно будет помещать в других частях света только при исключительных обстоятельствах и с разрешения группы экспертов комитета СИТЕС.