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Африканских слонов запретили продавать в цирки и зоопарки по всему миру

29 августа 2019 06:54
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Африканским странам запретили продавать слонов в цирки и зоопарки. Речь идет об экспорте этих животных на другие континенты из Зимбабве, Ботсваны, Намибии и ЮАР, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Африканских слонов запретили продавать в цирки и зоопарки по всему миру-1

Соответствующее решение приняли страны-участницы Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры. За запрет проголосовали 87 государств, против – 29.

Данное нововведение положило конец массовой продаже этих животных в зоопарки и цирки по всему миру. Теперь их можно будет помещать в других частях света только при исключительных обстоятельствах и с разрешения группы экспертов комитета СИТЕС.

# Дикие животные # Фотофакт

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