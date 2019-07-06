200 спасателей тушат пожар на острове Эвбея

Новости Греции. Сильный лесной пожар охватил греческий остров Эвбея, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В тушении принимают участие более 200 спасателей, а также не менее 100 единиц техники.
Новости Греции. Сильный лесной пожар охватил греческий остров Эвбея, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В тушении принимают участие более 200 спасателей, а также не менее 100 единиц техники.
Властям острова пришлось эвакуировать жителей четырех деревень в безопасные места. Тем временем предполагаемого виновника пожара уже задержала полиция – мужчина сжигал возле своего дома траву и ветки, однако из-за 40-градусной жары огонь вышел из-под контроля и быстро распространился по острову.