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200 спасателей тушат пожар на острове Эвбея

06 июля 2019 14:31
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Новости Греции. Сильный лесной пожар охватил греческий остров Эвбея, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В тушении принимают участие более 200 спасателей, а также не менее 100 единиц техники.

200 спасателей тушат пожар на острове Эвбея-1

200 спасателей тушат пожар на острове Эвбея-3

Властям острова пришлось эвакуировать жителей четырех деревень в безопасные места. Тем временем предполагаемого виновника пожара уже задержала полиция – мужчина сжигал возле своего дома траву и ветки, однако из-за 40-градусной жары огонь вышел из-под контроля и быстро распространился по острову.

200 спасателей тушат пожар на острове Эвбея-6

# Пожар # Фотофакт

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