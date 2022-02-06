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1700 солдат прибудут в Польшу. США продолжают переброску военных в страны Европы

06 февраля 2022 12:10
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США продолжают переброску военных в страны Европы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

1700 солдат прибудут в Польшу. США продолжают переброску военных в страны Европы-1

Политику по укреплению восточных рубежей НАТО в Вашингтоне объясняют ситуацией вокруг Украины и якобы готовящимся вторжением России. Больше всего американских военнослужащих направят в Польшу. Там противостоять мнимой агрессии будут 1 700 солдат.  

1700 солдат прибудут в Польшу. США продолжают переброску военных в страны Европы-4

Еще тысяча человек окажется на подмоге в Румынии. И совсем скромно по американским меркам – в Германии. Всего 300 военнослужащих: часть из которых уже прибыли на место.  

# НАТО # Фотофакт

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