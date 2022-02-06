1700 солдат прибудут в Польшу. США продолжают переброску военных в страны Европы

Политику по укреплению восточных рубежей НАТО в Вашингтоне объясняют ситуацией вокруг Украины и якобы готовящимся вторжением России. Больше всего американских военнослужащих направят в Польшу. Там противостоять мнимой агрессии будут 1 700 солдат.

Еще тысяча человек окажется на подмоге в Румынии. И совсем скромно по американским меркам – в Германии. Всего 300 военнослужащих: часть из которых уже прибыли на место.