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В Париже +11°C, в Москве -7°C. Погода в Европе на неделю с 7 по 13 февраля

05 февраля 2022 15:38
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В Париже синоптики прогнозируют дождливую погоду, столбик термометра здесь покажет +11 °С, рассказали в программе «Плюс-минус». В Вене температура воздуха, по прогнозам синоптиков, поднимется до +8 °С, ожидается переменная облачность, без осадков. В Риме облачно с прояснениями и до +16 °С. В Мадриде переменная облачность, возможны незначительные осадки, воздух прогреется до +14 °С.  

В Париже +11°C, в Москве -7°C. Погода в Европе на неделю с 7 по 13 февраля-1

В столице Болгарии столбик термометра покажет +6 °С, малооблачно. В Анкаре +3 °С и осадки в виде снега. В Афинах переменная облачность и +14 °С.  

В Париже +11°C, в Москве -7°C. Погода в Европе на неделю с 7 по 13 февраля-4

Значительно холоднее в Прибалтике. В Риге прогнозируют снег и +2 °С. В Вильнюсе также +2 °С и осадки в виде снега. В Варшаве +4 °С, дождь и мокрый снег. В Киеве синоптики обещают пасмурную погоду со снегом и +2 °С. В Москве же столбик термометра опустится до -7 °С, там ожидается снежная погода.  

В Париже +11°C, в Москве -7°C. Погода в Европе на неделю с 7 по 13 февраля-7

Ветер с порывами до 16 м/с и плюсовая температура. Синоптики рассказали о погоде на вторую неделю февраля.  

# Погода # Ольга Войтенкова # Фотофакт

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