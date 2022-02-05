В Париже +11°C, в Москве -7°C. Погода в Европе на неделю с 7 по 13 февраля

В Париже синоптики прогнозируют дождливую погоду, столбик термометра здесь покажет +11 °С, рассказали в программе «Плюс-минус». В Вене температура воздуха, по прогнозам синоптиков, поднимется до +8 °С, ожидается переменная облачность, без осадков. В Риме облачно с прояснениями и до +16 °С. В Мадриде переменная облачность, возможны незначительные осадки, воздух прогреется до +14 °С.

В столице Болгарии столбик термометра покажет +6 °С, малооблачно. В Анкаре +3 °С и осадки в виде снега. В Афинах переменная облачность и +14 °С.

Значительно холоднее в Прибалтике. В Риге прогнозируют снег и +2 °С. В Вильнюсе также +2 °С и осадки в виде снега. В Варшаве +4 °С, дождь и мокрый снег. В Киеве синоптики обещают пасмурную погоду со снегом и +2 °С. В Москве же столбик термометра опустится до -7 °С, там ожидается снежная погода.