130 млрд долларов потратят США в помощь пострадавшим от стихийных бедствий

Новости США. США потратят беспрецедентную сумму – 130 миллиардов долларов – в помощь пострадавшим от стихийных бедствий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Палата представителей конгресса приняла законопроект о выделении на эти нужды к ранее одобренным ассигнованиям более 80 миллиардов. Только за 2 месяца 2017 года на США обрушились «Харви», «Ирма» и «Мария». Ураганы причинили огромный ущерб, прежде всего в Техасе и в островном государстве Пуэрто-Рико. Экономический ущерб, по разным оценкам, может составить до 200 миллиардов долларов.