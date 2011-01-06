Вы не увидите настоящий Египет, если не побываете в районе Нила

Он несет свои прохладные воды из сердца загадочной Африки. Вторая по величине река в мире рассекает горячую пустыню Сахару надвое. Собственно говоря, Нил – это и есть настоящий Египет. На этой узкой полосе земли вдоль берега живет почти все население страны. Все главные сокровища Египта можно увидеть только здесь.

Луксор – порт, откуда обычно туристы на теплоходе начинают свое путешествие вверх по Нилу. Назвать это место бывшей столицей нового царства не поворачивается язык. Древние храмы под открытым небом, усыпальницы и гробницы фараонов… Здесь история измеряется не сотнями, а тысячами лет. Смешно рассчитывать осмотреть все эти достопримечательности за полтора часа. Знакомство с городом-музеем (хотя бы бегло) стоит запланировать на пару дней, сообщает телекомпания «Столичное телевидение».

Начать можно с одного из самого грандиозного храма Египта – Карнакский храм. Это храм можно назвать «храмом» с одной очень большой оговоркой – дело в том, что это целый комплекс молельных домов. 4000 лет назад на этом месте была совершенно голая пустыня. В 2050 году до н.э. один из фараонов повелел поставить первый храм – в честь Бога солнца Ра. На протяжении следующих 17 веков 19 династий фараонов посчитали нужным сделать пристройку к первому храмовому комплексу. Сегодня этот комплекс составляет 60 акров, в переводе на наши – 45 гектаров красоты. Карнакский храм – это огромный обелиски, гигантские статуи фараонов и богов, стены, поддерживающие небеса. Из общения со служителями музея вы вряд ли почерпнете глубокие познания истории Древнего Египта, но разбираться в бесчисленных изображениях фараонов и различать божеств друг от друга точно научитесь. Даже плохой английский не помешает разобраться в грамматике древнего египетского.

Главная часть Карнакского храма – гипостильный зал фараона Сети II. 134 колонны украшенные когда-то цветными барельефами тянуться к солнцу. Все вместе они напоминают гигантский лес. Если приглядеться, то колонны сделаны в виде символа Нижнего Египта – папируса. До начала нового тысячелетия простолюдинам изысканная красота была недоступна, сообщает телекомпания «Столичное телевидение».

Когда христианство проникло в Египет и окончательно здесь закрепилось, на территории этого храма была устроена христианская церковь. Даже сейчас, если приглядеться, на некоторых колоннах можно увидеть изображение святого с нимбом. Из некоторых статуй были вырублены кресты. Самым серьезным разрушениям (задолго до появления христианства в Египте) подверглись гробницы фараонов. Виной всему – те бесчисленные богатства, которые окружали египетских царей в усыпальницах. Они вырублены в горячих скалах, подальше от любопытных глаз, на противоположном, западном берегу Нила.

Эту часть Луксора называют городом мертвых. Тут заходит солнце, а значит, по верованиям египтян, здесь начинается граница загробного царства. Из всех 63 гробниц нетронутой осталась только одна – гробница Тутанхамона. И то, совершенно случайно. С давних времен в этой долине селились египтяне в надежде поживиться чем-нибудь очень дорогим и бесценным. Надо сказать, у них это получалось, но жили они точно в таких же домах-мазанках как сегодня.

До сих пор точно не известно, сколько еще гробниц фараонов и вельмож скрывает тяжелая египетская земля. Возможно, даже какой-то из домов в деревушке, находящейся на въезде в Долину царей, построен над очередной такой гробницей. Кто знает, может быть, ее открытие станет еще одной сенсацией, как это случилось с гробницей Тутанхамона, найденной в начале прошлого века случайно. И лишь случайно не разграбленной. Впрочем, время и солнце гораздо более безжалостней, чем расхитители гробниц.

Есть здесь уникальный храм, который был воссоздан после землетрясений. Храм, во-первых, сам по себе необычен, а во-вторых, возведен в честь необычного фараона – женщины Хашепсут. По изяществу этот архитектурный памятник может сравниться с Парфеноном. Впрочем, нет, не может. Храм был построен, когда даже не то, что архитекторов Парфенона, но и их предков еще не существовало. Эти изящные колонные появились здесь за 1000 лет до появления почти таких же в Афинах. Здесь три открытые террасы. Стиль по-женски уточнен. Залы как ступени поднимаются друг за другом по склону горы. Внутри – барельеф, рассказывающий о том, как Хашепсут снарядила морскую экспедицию в страну Пут (нынешний Сомали).

Сегодня по главной африканской реке курсирует вверх-вниз почти 400 судов различного водоизмещения и класса: от небольших пассажирских катеров до больших плавучих пятизвездочных отелей. Водный путь вверх по течению занимает 3 дня. На машине эта дорога пролетит за 3 часа. Но для более близкого знакомства со страной и тщательного осмотра достопримечательностей водный путь, все таки самый подходящий, сообщает телекомпания «Столичное телевидение».

Полоса пышной земли вдоль Нила – это и есть пригодная для жизни земля. Это около 5% территории всей страны. На ней в основном и живут египтяне. Во время отпуска в этих интерьерах невольно ощущаешь себя колонизатором. Интерьер плавучих отелей чаще всего выдержан в английской манере. Это не удивительно. Пока путешествие по реке выбирают туристы из Великобритании и Европы. Если вы хотите отдохнуть от русской речи – это может стать еще одним доводом к путешествию по реке. Кстати, Агата Кристи черпала вдохновение именно в этих пейзажах, некоторые из них потом описывала в своих книгах.

В городе Асуан есть плотина, построенная когда-то советскими специалистами. Она по праву считается одним из современных чудес света. Плотина сдерживает могучую реку, не давая ей разливаться в половодье и, наоборот, заставляет делиться живительной водой в засушливый период. В этом районе главная магистраль реки делиться на улочки причудливой формы. Если приглядеться, то заросли камыша, прячущие небольшие островки посреди водной глади – это еще и убежища для всевозможных птиц, которых здесь очень много. Это удивительно, но несмотря на то, что температура летом редко опускается ниже 40, вода в реке очень холодная. Вода дает жизнь птицам, животным. В районе города Асуан нет ни одного моста. Перебраться на другой берег можно только одним способом – взяв в аренду небольшой катер. Стоит это недорого, лучше арендовать катер на весь день, потому что местные достопримечательности раскиданы в округе и добраться до них проще всего по воде.

Если вы устали от храмов и колоссов, то не упустите возможность посетить остров растений. Здесь разбит ботанический сад. Это остров славится тем, что на нем произрастает более 400 видов субтропической флоры, включая самую крупную в мире коллекцию пальм: более 100 видов со всего мира. Кстати, места вокруг Асуана – та самая невидимая граница, за которой начинается так называемая «черная» Африка…

Египет – это поистине страна неисчерпаемой экзотики. Свои бесчисленные богатства эта земля копила не веками, а тысячелетиями. Сегодня она щедро делит их со всеми, у кого есть интерес. Увидеть все, о чем только мечталось, в прямом смысле прикоснуться к вечности и самому ощутить гигантскую энергетику этих мест – вот одно из основных преимуществ Египта.

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Дайвинг-сафари в Красном море (Египет)