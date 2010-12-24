Стонущие камни острова Сардиния (Италия)

Совсем неподалеку от Кальяры, столицы Сардинии, находится Сан-Сперате. Хоть и город, но даже по местным меркам - совсем небольшой населенный пункт. Окна и двери в этом городе не настоящие! Не все, конечно, но через раз. Есть даже целые дома – чистые иллюзии. В них нет ни настоящих дверей, ни окон, ни балконов. Только стены настоящие. Все эти лже-фасады – дело рук одного очень уважаемого жителя Сан-Сператы. Его зовут Пенуччи Шоло.

Во всем мире он знаменитость. Рисунки на фасадах – милое развлечение в свободное время, а дело всей жизни, прославившее художника, оказалось на окраине городка, окруженное живым забором из гигантских колючек. Это место называют Сад поющих камне. О говорящих, поющих, стонущих камнях в истории народов мира можно найти немало любопытных сведений. Так южноамериканские индейцы убеждены, что это – души умерших поселяются в скалах и время от времени люди слышат их стоны. Но эти камни поют не сами по себе. Сеньор Шолло открыл в них певческий талант. Бывают дни, когда один из камней, или даже все камни, не хотят петь так как нужно, видимо, настроения у них нет, сообщает телекомпания «Столичное телевидение».

Эти камни – не что иное, как настоящее чудо. Человек, научивший их петь – великий человек. Камни привозят из самых разных уголков Сардинии. Как правило, с виду это ничем не примечательные валуны. Каждый экземпляр отбирается самым тщательным образом. Лично мастером. После первичной обработке на каменоломне, начинается кропотливая, тонкая работа, превращающая каменную глыбу в музыкальный инструмент, сообщает телекомпания «Столичное телевидение».

Еще сеньор Шолло известен тем, что обнаружил, и не просто нашел, а обнажил душу камня.