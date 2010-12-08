Остров Бинтан, Индонезия: достойный соперник популярного острова Бали

Бинтан — крупнейший из 3 000 островов индонезийского архипелага Риау. Он расположен всего в 45 минутах езды на пароме от Сингапура. Курортная зона невелика — всего несколько отелей. Но зато на любой вкус и кошелек. Все отели расположены на самом берегу моря и утопают в тропическом лесу.

С первого взгляда может показаться, что на этом острове отдыхают исключительно богатые и знаменитые. Но это вовсе не так. Есть доступные отели, на территориях которых расположились по несколько бассейнов, ресторанов, даже зоопарки. Не так давно в один из отелей даже привезли целое семейство слонов. Они прекрасно прижились на новом месте, с удовольствием общаются с туристами и даже катают гостей острова, сообщает телекомпания «Столичное телевидение».

Однако истинное сокровище Бинтана — его многокилометровые с песком белее белого пляжи. Вода очень теплая и чистая. Жизнь на острове Бинтан неспешная и патриархальная. Местные жители селятся в необычайно колоритных деревнях. Деревни очень похожи на всю остальную Азию, но мало чем похожи на всю остальную Индонезию. Зреющие кокосы, огромные каучуковые деревья и тут же под ними растут ананасы. Так и выглядит типичный огород бинтанца.

Земли в пользовании хоть отбавляй, урожай ананасов на Бинтане как положено в экваториальной зоне, собирают несколько раз в год. Каучук — востребованное сырье в современной промышленности. Кокосы, само собой, падают за шиворот. Но назвать островитян зажиточными язык не поворачивается.

По соседству с сельскохозяйственными угодьями расположились местные рукодельницы. Каждый день, с раннего утра до позднего вечера, они плетут все, что может пригодиться в хозяйстве и с удовольствием купят туристы. Сырье, естественно, только натуральное: высушенные под лучами знойного экваториального солнца пальмовые листья, сообщает телекомпания «Столичное телевидение».

На лодке можно отправиться в самую чащу мангрового леса. Остров Бинтан курорт — лишь во вторую очередь. Прежде всего — он действующий, один из крупнейших в мире, национальный парк в Индонезии, в котором очень бережно хранят уникальную флору и фауну этих мест. В мангровом лесу можно увидеть не только ядовитых змей, но и множество обитателей. Например, стаю шимпанзе или, если посчастливиться, скрытного варана. Прокатиться по каналам заповедника имеет возможность каждый гость острова — это одна из стандартных экскурсий. Она проводиться не только средь белого дня, но для любителей острых ощущений еще и глубокой ночью.