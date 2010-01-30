В Силичах растопили зиму чаем

В спорткомплексе прошел праздник бодрящего напитка. Весь день ему пели оды, поднимали чайные тосты и дегустировали редкие сорта. В рамках праздника также организовали выставку самоваров и лекарственных трав.

Она по сугробам протоптала дорожку из кабинета ЖЭСа в кабину трактора. С тех пор, как Минск замело, мастер Людмила Михайловна, на уборку дворов выезжает лично. Бок о бок с водителем с шести утра и до вечера.

Снег чистят, пока идет. Раньше никто не уходит. Заводят мотор и по четыре раза за смену. Дворники машут метлами без обеда и выходных. Но рук на борьбу с белой напастью все равно не хватает. Поэтому сантехники, плотники и столяры на рассвете здесь тоже с лопатой.

Крещенские морозы их закалили железно. Ещё в середине января днём дворники прятались по подъездам, грели руки и ноги. А в эти сверхурочные снежные дни, когда работа нон-стопом, решили не рисковать здоровьем и удвоили гардероб.

Согреть не тело, а душу. И пусть между снегом и посетителями здесь прямая зависимость — чем выше сугробы, тем больше спрос — в Силичах зиму растопили чаем. Третий год подряд бодрящему напитку поют оды, поднимают чайные тосты и дегустируют редкие сорта.

На празднике чая прошла выставка самоваров и лекарственных трав. А в «городе мастеров», смогли согреться все те, кому горячего напитка оказалось мало. В ассортименте шерстяные носки и валенки.

Галина Лейко, главный специалист управления культуры Миноблисполкома:

Я думаю, што ў будучым мы зможам рэалізовываць і іншыя святы: і бульбы, і кавы, і гэта можа быць цэлы цыкл!

К 1 февраля снега прибавится. Синоптики обещают черноморский циклон — сильные снегопады и метели, на дорогах заносы. Похоже, такую «русскую» зиму по-настоящему ценят только спортсмены. На этой неделе в Силичах их почти в два раза больше.