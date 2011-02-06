Сингапур – город, остров и государство
Говорят, что в Сингапур нет смысла ехать целенаправленно, в него лишь лучше заглянуть по дороге в Индонезию или в Австралию. А еще поговаривают, что в Сингапуре больше трех дней и делать-то нечего. Так ли это? Отправляемся в Сингапур с трехдневной остановкой.
В Сингапуре все дышит живой историей: древней, колониального периода и новейшей. Здесь даже отели – свидетели захватывающих событий и легендарных личностей. Особого внимания заслуживает отель Raffels. Знаменитое временное прибежище именитых особ и сильных мира сего. А в наши дни – еще и национальное достояние и гордость Сингапура, выполненная в колониальном стиле и уже ставшая именем нарицательным. Здесь останавливались королева Виктория, Чарли Чаплин, Джон Леннон, Майкл Джексон и многие другие исторические личности, сообщает телекомпания «Столичное телевидение».
Жить в таких отелях как Raffels по карману далеко не многим, но фирменные сингапурские роскошь и изящества доступны, даже если вы выбрали для своего проживания стандартную сетевую «четверку».
В сознании многих Сингапур окружен романтической аурой: кокосовые пальмы, песчаные пляжи, бушующий океан, лазурное небо и буйная тропическая растительность. В общем, что-то далекое, манящее и почти недоступное. Многие даже не могут точно ответить на вопрос, что же такое Сингапур – город, остров или государство. Оказывается и то, и другое, и третье.
Сингапур – прежде всего, самый большой порт в Юго-восточной Азии. И один из крупнейших в мире промышленно-финансовых центров. С необычайно высоким, даже в сравнении с Европой, уровнем жизни. Больше всех остальных усилий к созданию этого сверх цивилизованного технократического оазиса приложили англичане, начиная еще с 19 века. Принято считать, что именно в результате британского участия, Сингапур превратился в фантастический интернациональный космополитичный мегаполис.
Кстати, старое здесь непостижимым образом соседствует с новым. Очень трудно понять, где кончаются небоскребы, и начинается классический чайна-таун или настоящая маленькая Индия, сообщает телекомпания «Столичное телевидение».
В Сингапуре очень легко ориентироваться с помощью самой обычной карты. Сингапур – уникальный город для путешественников, желающих познакомиться с традициями и бытом множества народов Азии. Здесь до сих пор мирно сосуществуют этнические кварталы китайцев, малайцев, индийцев и европейцев. Причем, из Китая в Индию путь недолго: не более получаса пешком. Автором идеи раздельного проживания этнических групп как раз и был Томас Раффелс. Он же воплотил ее на практике, избежав тем самым межэтнических конфликтов. И сохранив культуру этих народов.
В Сингапуре есть практически все, что нужно для более, чем благополучной жизни. Есть даже своя курортная зона. Первобытный островок Сентоза, в переводе – «остров спокойствия». Сингапурцы предпочитают отдыхать вне трудовых будней.
На Сентозу привозят туристов, приезжающих в Сингапур, что называется почти в обязательном порядке. Добрать до крупнейшего из малых островов, принадлежащих Сингапуру, можно с помощью канатно-кресельной дороги. Займет дорога минут 10.
Жемчужина курорта – уникальный аквариум. Сингапурцы любят все самое-самое, поэтому естественно, что на Сентозе они устроили самый большой в мире океанариум. Но этот статус носить ему осталось недолго. Скоро неподалеку построят еще один океанариум – еще больше.
Это не просто аквариум – а целый подводный мир, заключенный в прозрачные километры стеклопластика. Все идет своим чередом: борьба за выживание среди самых разных рыб и другой живности. Еще не так давно этот восьмидесятиметровый стеклянный подводный туннель поражал воображение. Сейчас таких в мире уже построено довольно много. И тем не менее – впечатляет, сообщает телекомпания «Столичное телевидение».
Завершить вечер на острове Сентоза можно представлением «Фонтан грез». Возможно, название чересчур сентиментально, но действие, которое проходит – грандиозно. На огромной пространстве, стремительно взлетают вверх струи воды, подсвеченные снизу мощными прожекторами. В темном небе мечутся лазерные лучи, рисуя сказочные фигуры и целые фантастические картины. Огненные силуэты мерцают в пламене могучих извержений десятков тон воды.