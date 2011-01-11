Две основные достопримечательности Филиппин: сотни конических и куполообразных холмов и самые маленькие обезьянки в мире

Куда лететь, чтобы это был истинный край света в нашем его понимании, выбранное место претендовало на статус главного приключения в жизни, а виза была бы не нужна? Ответ прост: Филиппины в Тихом океане. Эти острова в центральной части Тихого океана чуть ли не эталон смеси из роскоши тропической природы, захватывающих приключений и идеального соотношения цена-качество.

Улыбка Азии — так еще называют Филиппины. Здесь в первую очередь бросается в глаза повсеместное, неподдельное радушие и гостеприимство. Отельный фонд достоин лишь эпитетов превосходной степени. Азиатская услужливость здесь удачно сочетается с европейской изысканностью и безупречным вкусом красивой, очень красивой жизни, сообщает телекомпания «Столичное телевидение».

Филиппины сочетают в себе сотни островов, которые имеют полное право называться райским местом под солнцем. Но один остров — Бохол — это что-то особенное. Не побывав именно здесь, нельзя сказать, что вы видели Филиппины.

Остров Бохол всего-навсего десятый по площади, но тем не менее довольно большой. Его не объехать за один день на автомобиле. Одна из самых впечатляющих достопримечательностей Филиппин — сотни конических и куполообразных холмов, которые стоят плечом к плечу как стога сена на поле. Высота некоторых из них достигает, ни больше, ни меньше, 50 метров. Всего на острове Бохол их 1268. Они очень похожи на трюфели, торчащие из открытой конфетной коробки. Трудно поверить, но эти холмы вовсе не творение рук человека, а природное образование. Жители острова, конечно же, сложили многочисленные легенды о происхождении этих гигантских трюфелей.

Мир знает множество причудливых форм проявления вулканической деятельности. Но местным жителям больше нравится рассказывать истории о магическом происхождении холмов. Намекая при этом на то, что без инопланетного участия дело, естественно, не обошлось. Но в реальной жизни не только сами островитяне, но и геологи до сих пор не могут прийти к единому мнению в отношении происхождения шоколадных холмов острова Бохол.

На этом же острове живет, пожалуй, самый забавный зверек на нашей планете — обезьянке тарсиер. Живут обезьянки в среднем 10 лет, но за всю свою жизнь женская особь может родить только одного детеныша. Всю заботу об обезьянках, включая продовольственное обеспечение, взяло на себя государство. Эти зверюшки на самом деле ночные, поэтому у них такие большие глаза. Это для того, чтобы лучше видеть в темноте, сообщает телекомпания «Столичное телевидение».

На Филиппинах нет собственной кухни. Она, конечно же, есть, но это скорее кухня народов мира. На вопрос, какое блюдо является национальным, местные жители неизменно ответят — гамбургер. Но из-за жары обедать как правило не очень-то и хочется.

При всех очевидных плюсах есть одно, а в данном случае целых два «но». Первое, лететь придется часов 14 как минимум с одной пересадкой. Второе — удовольствие это не из дешевых.