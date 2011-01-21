Раньше на месте Праги (Чехия) было дно моря, а еще раньше сюда упал огромный метеорит

Если вы считаете себя культурным человеком, увлекаетесь историей, архитектурой и вообще любите городские путешествия, то вам непременно нужно побывать в Праге. Прага, пожалуй, единственный европейский город, который сохранился почти в том же виде, в котором сложился в течение веков.

Визитная карточка Праги – Карлов мост. Пройтись по нему считает должным каждый турист. Поэтому здесь всегда многолюдно, а в разгар лета – просто тесно. Как и все в этом городе, это место имеет тоже свою мистическую историю. Дата начала строительства этого моста рассчитывалась астрологами. Причем, с особой тщательностью. Поэтому доподлинно известно, что первый камень был заложен в 1357. 09.07 июля в 5.31. Если написать эти числа по порядку, то получается ряд нечетных чисел от 1 до 9, который одинаково читается слева направо и справа налево. Такое загадочное цифровое сочетание должно было гарантировать мосту долгую-долгую жизнь, сообщает телекомпания «Столичное телевидение».

Сегодня Карлову мосту 651 год. Он пережил несколько крупных наводнений, выдержал бои с оккупантами, а до сих пор стоит и поражает своей мощью и красотой. Наверное, в этом заслуга астрологов. А может быть, виной всему статуя Яна Непомуцкого, которая украшает это великолепное сооружение.

Легенда говорит о том, что Ян был духовником царской семьи. Однажды он отказался открыть королю тайну исповеди подозреваемой в измене королевы. За неповиновения высшей особе его бросили в реку. После этого стойкого священника причислили к лику святых, а его историю теперь рассказывают каждому туристу, приехавшему в Прагу. Статую Яна Нипомуцкого можно узнать по барельефу, отполированному до блеска. Говорят, желания и вправду сбываются, поэтому многие туристы, приезжая сюда еще раз, желают что-то еще. И это «что-то еще» обязательно сбывается.

Загадочность территории присуща Праге с момента ее основания. Территория, на которой сегодня располагается центр Праги, раньше была дном моря. А еще раньше сюда упал огромный метеорит. Наверное, поэтому во все времена сюда тянуло магов и астрологов. Говорят, что в XVI веке в Праге жил сам доктор Фауст. Правда, пребывание его тут было недолгим. Однажды черт утащил грешника в ад через дырку в потолке. Чернокнижника уже давно нет на этой земле, а вот дом до сих пор стоит на углу Карловой площади. Говорят, дырку заделывают, но она все равно время от времени появляется. В этом месте немноголюдно, потому что пражане считают это место нечистым и обходят его стороной.

Чехи, в особенности старшее поколение, понимают русскую речь и даже могут поддержать разговор. Будучи в Праге, обязательно пройдитесь по золотой улочке в районе Пражский град. Легенда гласит, что в свое время здесь жили алхимики, которые искали способ превращения металла в настоящее золото. Поэтому улочка и называется Золотой. Но историки с этой версией не согласны. Они считают, что алхимики здесь никогда не жили, а жили чеканщики золотых монет. Кто бы что ни говорил, сегодня улочка вполне оправдывает свое название. На ней много ювелирных магазинов, а также сувенирных лавок, сообщает телекомпания «Столичное телевидение».

В Праге отсутствуют пробки на дорогах. Основной вид общественного транспорта – современные трамваи. На все виды общественного транспорта в Праге действуют один и те же билеты. Покупаются они в табачных киосках, либо специальных автоматах. Билет нужно непременно пробить, потому что говорят, что чешские контролеры очень суровые. С тем, где вкусно поесть, проблем в Праге нет. Буквально на каждом шагу расположены разнообразные ресторанчики.