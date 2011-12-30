Первый комплекс современного культурно-оздоровительного центра торжественно открылся в Минске

Новости Беларуси, Минск. Гостиницу в шесть этажей проектировали по поручению президента Беларуси в преддверии чемпионата мира по хоккею 2014 года.

В ближайшее время в уютных стенах смогут разместиться не только гости столицы, но и бригады, работающие над строительством социально значимого многофункционального объекта. Построить его планируют в течение полутора лет. За это время здесь появятся спортивные залы, тир, тематические аудитории, медико-восстановительный центр, кафе, залы аэробики, тенниса и бокса. Предусмотрены также все условия для людей с ограниченными возможностями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Василий Малиновский, генеральный директор ОАО «Строительный трест №4»:

Эта гостиница — первый пусковой комплекс культурно-оздоровительного центра. Строительство второго пускового комплекса будет продолжаться в следующем году.

Александр Довгало, заместитель главы администрации Фрунзенского района Минска:

В целом достаточно интересный объект ,общей площадью 11,5 тысяч квадратных метров. Он очень значим и важен для Фрунзенского района в целом. Более того, эта гостиница — это подготовка Минска