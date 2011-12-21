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Торжественная церемония передачи эстафеты культурной столицы Несвижу состоялась в Гомеле — культурной столице 2011-го года

21 декабря 2011 17:44
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Несвиж удостоен статуса культурной столицы Беларуси 2012 года.

Новый статус поможет развивать туристическую инфраструктуру не только самого города, но и всего района. Проводятся работы по реставрации памятников культуры, благоустраиваются дворы и улицы, с концертами приезжают профессиональные танцевальные, музыкальные и хореографические коллективы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Светлана Гаврилова, заместитель начальника Управления учреждений культуры и народного творчества Министерства культуры:
Безомоўна, у гэты горад прыедзе шмат турыстаў. І ў тым ліку іншаземных. Мы б хацелі, каб Нясвіж стаў маленьким Парыжам. Каб у гэтым годзе ўсе культурныя падзеі адбываліся менавіта ў гэтым горадзе.

Сергей Климов, директор Национального историко-культурного музея-заповедника «Несвиж»:
Основная нагрузка, конечно, ляжет на замок. Замок — градообразующий объект здесь. Вокруг замка этого и город строился. Сейчас это наиболее крупная площадка в городе и в регионе вообще. А как музей, наверное, один из крупнейших музеев Беларуси. Поэтому здесь будут проходить основные мероприятия.

 

# Туризм

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