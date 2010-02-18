Остров в озере возле Мирского замка обретет романтический облик

Решено максимально сохранить его естественный вид. Были предложения построить мост к острову, возвести бутафорские сооружения, подобные бастиону.Но их отклонили, поскольку это историческая территория и правильнее придать ей образ, который задумывался во времена Святополк-Мирских. Береговую линию озера укрепят натуральными материалами. А на острове обновят ландшафтную композицию – высадят деревья и кустарники, которые в любую пору года будут выделяться.