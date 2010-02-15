Выкананне дзяржаўнай праграмы развіцця курортнай зоны Нарач - на кантролі

Почти 300 объектов реконструируют в Лиде к «Дожинкам-2010»

Отремонтируют промышленные предприятия и магазины города. Обновят улицы и транзитные дороги. Возведут новые спортивные сооружения. Для райцентра – это небывалые объемы работ. Но строители уверяют, что к республиканскому фестивалю изменят город до неузнаваемости.