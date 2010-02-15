Прямой эфир

Выкананне дзяржаўнай праграмы развіцця курортнай зоны Нарач - на кантролі

15 февраля 2010 16:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Праект адмысловага дакумента распрацаваны да 2015 года.

Чакаецца, што «мядзельская жамчужына» стане сапраўдным турыстычным цэнтрам. Летась у Нарачанскім краі адпачылі каля 80 тысяч чалавек. Паводле спецыялістаў, магло быць і больш.

Галоўная перашкода – недастатковае развіццё турыстычнай інфрастуктуры. Таму на парадку дня рэканструкцыя старых гасцініц і ўзвядзенне новых, добраўпарадкаванне курортнай зоны. Асобным пунктам – будаўніцтва цэнтра водных забаваў.

Рэалізацыя гэтага праекта дазволіць забяспечыць напаўняемасць нарачанскіх здраўніц незалежна ад сезона.

# Туризм

Другие новости рубрики

Все новости
10 февраля 2010 08:43

Почти 300 объектов реконструируют в Лиде к «Дожинкам-2010»

08 февраля 2010 11:25

Названы десять лучших видов развлечений для экстремалов

08 февраля 2010 07:18

Что такое «Белла Двина»?