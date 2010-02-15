Что нужно сделать для того, чтобы отдохнуть на Нарочь туристы приезжали круглый год?

Этот край уже известен у нас и за рубежом как доступная и хорошая здравница. Однако за отдыхом туда едут в основном в летний сезон. В остальное время ресурсы голубой жемчужины Беларуси невостребованы.

Сегодня на Нарочи работает 8 санаториев, несколько баз отдыха, гостиниц и оздоровительных центров. Одновременно они могут принять более 3 тыс. клиентов. Здравницы пользуются стабильной популярностью. В прошлом году здесь отдохнули около 100 тыс. человек. Причем каждый четвертый – иностранец.

Однако, туристические объекты на Нарочи могут принимать гораздо больше отдыхающих. По предварительным оценкам — раза в три. Ведь едут сюда, в основном, летом. А зимой – мертвый сезон. Взять к примеру, охотничий дом. С апреля по сентябрь не пустует ни дня. В «не сезон» его арендуют только на праздники, хотя цена более чем доступная. Специалисты говорят — не хватает развлекательной составляющей.

Алексей Шапетько, начальник отдела туризма Национального парка «Нарочанский»:

Идёт тенденция увеличения количества иностранных туристов. Если появятся объекты круглогодичного развлечения — зимний отдых, который мог бы быть привлекательным для семьи, а не только лечение — объекты туристической инфраструктуры нужно будет достраивать.

Впрочем, даже при работе вполсилы вложения в такой домик на Нарочи окупаются за 5-7 лет. За последнее время здесь появилось 28 частных агроусадеб. Дивиденды приносит звание национальной здравницы. Нарочанский брэнд признают ежегодно приезжающие на отдых интуристы. Правда, случается это опять же летом. Комитет госконтроля предложил разработать программу развития региона. Президент эту инициативу одобрил. Предлагается реконструировать гостиницы, точки питания, инвестировать деньги в развлекательные объекты.

Зенон Ломать, председатель Комитета государственного контроля Республики Беларусь:

Некоторые руководители ведомственных санаториев на деньгах сидят — деньги есть свободные — и ничего не делают. Заставим. Однозначно. Естественно, в первую очередь будет делаться упор на привлечение инвесторов, вложение инвестиций, привлечение бизнесменов.

Предлагается расширить и туристическую географию. Использовать другие озера – их здесь ещё шесть. При этом должен появиться объект, который будет привлекать туристов в любое время года.

Николай Корбут, Управляющий делами Президента Республики Беларусь:

В основном, это объекты туристического направления и объекты, связанные с отдыхом в зимний период. Будет построен аквапарк, который позволит человеку получать все услуги — и аквауслуги, и спа-центры.

По задумке, эти и другие решения за ближайшие несколько лет должны превратить белорусскую здравницу в популярный европейский курорт. Сегодня не только чиновники, но и бизнесмены собрались, чтобы общими усилиями начать разработку программы развития курортной зоны Нарочанского региона. Готова она должна быть к июлю.