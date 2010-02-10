Почти 300 объектов реконструируют в Лиде к «Дожинкам-2010»

Отремонтируют промышленные предприятия и магазины города. Обновят улицы и транзитные дороги. Возведут новые спортивные сооружения. Для райцентра – это небывалые объемы работ. Но строители уверяют, что к республиканскому фестивалю изменят город до неузнаваемости.

Превратить будущую столицу «Дожинок» в масштабную стройку пока не дает погода. Но ждать тепла от небесной канцелярии лидчане не намерены. Проектно-сметная документация на реконструкцию всех объектов почти завершена. Потому на улицах города все чаще можно увидеть строительные бригады. До праздника чуть больше полугода, а объемы работ небывалые для райцентра. Сегодня каждая минута на счету.

Ярослав Миковоз, заместитель председателя Лидского райисполкома:

– Будут выполнены работы по ремонту социальных объектов, здравоохранения, образования, культуры. А так же будут отремонтированы все объекты промышленных предприятий с прилегающими территориями, строительные предприятия, объекты торговли.

Масштабная реконструкция преобразит до неузнаваемости почти три сотни объектов. В городе обновят улицы и транзитные дороги. Уже сейчас ведется замена необходимых инженерных коммуникаций.

Александр Вейкуть, заместитель директора предприятия:

– Выносится существующий водопровод для строительства нового пешеходного моста. Как видите, мост только один, старый, будет строиться в этом месте другой мост. И так, чтобы он не попал на водопровод, который сейчас питает город, его относим в сторону.

К «Дожинкам» Лида превратиться в крупнейший спортивный центр республиканского уровня. Здесь заканчивается возведение ледового дворца на одну тысячу мест. Рядом планируют построить стадион с теннисными кортами и комплексом для игровых видов спорта.

Появятся и новые спортивные сооружения Например, Лидский ледовый дворец. Это – не просто хоккейная площадка. В универсальном комплексе можно будет проводить и спортивные соревнования и массовые культурные мероприятия. Первые посетители на лед выдут уже в августе.

Сергей Барейко, главный инженер строительно-монтажного треста:

– На сегодняшний момент задача генподрядчика – закрыть контур здания и произвести пуск тепла на объект. Сегодня в этом направлении работают субподрядные организации. В феврале месяце мы этот вопрос решим.

Серьезные реставрационные работы ждут и Лидский замок. Визитная карточка города обретет свой исторический облик.

Ярослав Миковоз:

– Здесь предстоит выполнить работы по восстановлению наружных стен, юго-западной башни, внутренние инженерные сети. Ну и приведение его в соответствие с тем, как он выглядел в 14 веке.

Объем работ большой, но строители уверяют – справятся вовремя. И гостей республиканского фестиваля-ярмарки «Дожинки» Лида встретит полностью обновленной.

Юрий Карнелович, Николай Лапин, Телекомпания СТВ, Лидский район, Гродненская область.