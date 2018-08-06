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д. Щепилы, Мстиславский р-н (Могилевская область). Фото прислал Александр Щепило

06 августа 2018 15:52
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Моя малая родина – околица (деревня) Щепилы, где родились и проживали до определенного момента мои предки, представители древнего шляхетского рода, с XVII века носившие фамилию дворян Полесских-Щипилло. В мае 2011 года установлен памятный знак «Околица Щепилы XVII век. Благородным предкам от благодарных потомков». Деревня Щепилы была расположена (деревня Щепилы решением облисполкома № 267 от 17.07.1967 г. снята с учета и слилась с деревней Бошары) в Печенковском сельском совете, Мстиславском районе Могилевской области. На карте XVIII века обозначена как Шепила.

д. Щепилы, Мстиславский р-н (Могилевская область). Фото прислал Александр Щепило-1

Околица (деревня), Могилевской губернии Чауского уезда Ряснянской волости. Согласно переписи 1908 года, справочник Могилевской губернии часть 2, страница 200. Околица Щепилы расположена на почтовой дороге Могилев – Мстиславль, трактир, протекает ручей Бобровка, от Могилева – 69 км, от уездного города – 30 км, от волостного правления – 5 км. Принадлежит товариществу мещан-крестьян, католики и православные. Количество земли: удобной – 157 десятин, неудобной – 0 десятин, под лесом – 7 десятин. Всего: 164 десятины. Число дворов: 15, население: 55 мужчин, 50 женщин. Ряснянский православный и римско-католический приходы.

д. Щепилы, Мстиславский р-н (Могилевская область). Фото прислал Александр Щепило-4

Первое упоминание относится к XVII веку, подельная опись 13 января 1663 г. Пожалованные земли братьям Герониму и Александру Полесских-Щипилло, и Василию Полесскому-Щипилло за воинскую службу польским удельным князем Мстиславским Лангвином. Из родословной Полесских-Щипилло 1689 г. Мстиславское воеводство родовое имение Полесье или Щипило. Рядом располагался постоялый двор, принадлежащий мещанину Н. Тонойну (1 двор, 3 мужчин, 6 женщин). Ряснянский иудейский приход.

В 2014 году вышла книга-сборник «История рода ШИПИЛЛО-SZIPILLO ЩИПИЛЛО-SZCZIPILLO XVI-XXI», где более подробно изложена история моей семьи, рода.

С уважением Александр Щепило.

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