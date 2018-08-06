д. Щепилы, Мстиславский р-н (Могилевская область). Фото прислал Александр Щепило

Моя малая родина – околица (деревня) Щепилы, где родились и проживали до определенного момента мои предки, представители древнего шляхетского рода, с XVII века носившие фамилию дворян Полесских-Щипилло. В мае 2011 года установлен памятный знак «Околица Щепилы XVII век. Благородным предкам от благодарных потомков». Деревня Щепилы была расположена (деревня Щепилы решением облисполкома № 267 от 17.07.1967 г. снята с учета и слилась с деревней Бошары) в Печенковском сельском совете, Мстиславском районе Могилевской области. На карте XVIII века обозначена как Шепила.

Околица (деревня), Могилевской губернии Чауского уезда Ряснянской волости. Согласно переписи 1908 года, справочник Могилевской губернии часть 2, страница 200. Околица Щепилы расположена на почтовой дороге Могилев – Мстиславль, трактир, протекает ручей Бобровка, от Могилева – 69 км, от уездного города – 30 км, от волостного правления – 5 км. Принадлежит товариществу мещан-крестьян, католики и православные. Количество земли: удобной – 157 десятин, неудобной – 0 десятин, под лесом – 7 десятин. Всего: 164 десятины. Число дворов: 15, население: 55 мужчин, 50 женщин. Ряснянский православный и римско-католический приходы.

Первое упоминание относится к XVII веку, подельная опись 13 января 1663 г. Пожалованные земли братьям Герониму и Александру Полесских-Щипилло, и Василию Полесскому-Щипилло за воинскую службу польским удельным князем Мстиславским Лангвином. Из родословной Полесских-Щипилло 1689 г. Мстиславское воеводство родовое имение Полесье или Щипило. Рядом располагался постоялый двор, принадлежащий мещанину Н. Тонойну (1 двор, 3 мужчин, 6 женщин). Ряснянский иудейский приход.

В 2014 году вышла книга-сборник «История рода ШИПИЛЛО-SZIPILLO ЩИПИЛЛО-SZCZIPILLO XVI-XXI», где более подробно изложена история моей семьи, рода.

С уважением Александр Щепило.