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«У меня было много странных гостей»: две реальные истории белорусских каучсерферов

18 июля 2018 07:12
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За возможность посмотреть мир любопытному путешественнику нужно платить: проживание, экскурсии, питание, проезд. И если еду можно взять с собой, и доехать автостопом, то бесплатное место проживания легко найти в среде каучсёрферов.

Анна Шемерей, каучсерфер:
Каучсерфинг – это, в первую очередь, встреча с интересными людьми и способ показать им, как мы живем, узнать, как они живут, обмен опытом, обмен интересными историями.

«У меня было много странных гостей»: две реальные истории белорусских каучсерферов-1

Никита Раткевич, каучсерфер:
Каучсерфинг для меня – это отличная платформа, чтобы путешествовать, где много ребят, которые готовы тебя приютить, помочь.

«У меня было много странных гостей»: две реальные истории белорусских каучсерферов-4

При помощи каучсерфинга Никита посетил уже более сорока стран, принял десять иностранных гостей, а еще накопил немало опасных историй. Путешествующих таким способом можно по праву назвать бесстрашными любителями острых ощущений: ведь каучсерфинг – это всегда игра с риском.

«У меня было много странных гостей»: две реальные истории белорусских каучсерферов-7

Никита Раткевич:
У меня было много странных гостей. Никогда не знаешь, кто к тебе постучит в дверь. Поэтому каждый гость или каждый раз, когда ты приезжаешь – это что-то классное, о чем стоит рассказать.

Анна Шемерей:
У нас, вообще, было очень интересно. Когда я ездила в Москву с другом, то мы задержались, гуляя в городе, и нам хост написала, что можно заходить. Она уже спала, но оставила для нас квартиру открытой. И – все окей, ребята, заходите, располагайтесь. Мы, правда, зашли, она уже спала, мы помылись и самостоятельно похозяйничали, и легли спать.

«У меня было много странных гостей»: две реальные истории белорусских каучсерферов-10

Никогда нельзя быть наверняка уверенным, кто станет твоим гостем или чьим ты, поэтому читайте внимательно отзывы и внимательно изучайте профиль потенциального хоста – хозяина жилья, или серфера – ищущего ночлег.

«У меня было много странных гостей»: две реальные истории белорусских каучсерферов-13

Никита Раткевич:
С тобой может произойти плохое и нужно понимать, что это – риски. Если ты хочешь оставаться в безопасности, то используй другой туризм, турфирмы, отели. Каждый ищет что-то свое, кто-то ищет материальную выгоду, кто-то ищет себе невесту, для кого-то это – просто способ просто сэкономить деньги и где-то остаться. У каждого свои цели.

«У меня было много странных гостей»: две реальные истории белорусских каучсерферов-16

Среди каучсерферов существует негласное правило: едешь в гости – привези национальный подарок. Также очень популярно готовить для принимающей стороны что-нибудь из традиционной кухни.

Анна Шемерей:
Что касательно каких-то маленьких подарочков, то, как правило, что-то привозится, я это слышу от других ребят тоже, мы стараемся в благодарность и, вообще, в путешествия брать что-то такое белорусское, типа каких-то наших конфет, или клюкву в сахаре, очень популярная штука. И раздаривать хосту, ну, это – первое дело. И каким-то людям, которые тебе помогают на протяжении твоего путешествия.

«У меня было много странных гостей»: две реальные истории белорусских каучсерферов-19

Никита Раткевич:
На каучсерфинге есть такая штука – когда ты приезжаешь в другую страну, если ты из движухи путешественников, то ты даришь яркие носки. Вот, берешь с собой. И люди понимают, что ты из старой школы и начинают к тебе по-другому относиться.

«У меня было много странных гостей»: две реальные истории белорусских каучсерферов-22

Особой популярностью каучсерфинг пользуется именно среди молодежи. Это  возможность увидеть мир без особых затрат, подтянуть английский, познакомиться с интересными людьми, обменяться культурным опытом и получить впечатления с нотками экстрима. Но не обязательно сразу кидаться в омут с головой. Прежде чем ехать в другую страну за впечатлениями, опытные каучсерферы советуют сначала принять гостя у себя. А желающие приехать, наверняка, найдутся. Главное, быть осторожным и внимательным, чтобы не оказаться во власти мошенников.

# Путешествия # Туризм # Фотофакт # Туризм

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