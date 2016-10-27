«Евроопт» снова подарил своим покупателям четыре автомобиля, которые были разыграны в 18-ом туре, помимо того – 100 денежных призов по 500 рублей, и тысяча призов по 100 рублей.

Народная игра «Удача в придачу» продолжается и своих обладателей ждут новые призы. В минувшую субботу, 22 октября, в торговой сети «Евроопт» и инетрнет-магазинг «Е-доставка» стартовал 19 тур народной игры «Удача в придачу». Розыгрыш призов 19-го тура народной игры «Удача в придачу» состоится 5 ноября в 12:45 в торгово-развлекательном центре «Е-сити» по адресу Денисовская, 8.