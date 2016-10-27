Прямой эфир

Розыгрыш призов 19-го тура народной игры «Удача в придачу» состоится 5 ноября

27 октября 2016 10:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

«Евроопт» снова подарил своим покупателям четыре автомобиля, которые были разыграны в 18-ом туре, помимо того – 100 денежных призов по 500 рублей, и тысяча призов по 100 рублей.

Народная игра «Удача в придачу» продолжается и своих обладателей ждут новые призы. В минувшую субботу, 22 октября, в торговой сети «Евроопт» и инетрнет-магазинг «Е-доставка» стартовал 19 тур народной игры «Удача в придачу». Розыгрыш призов 19-го тура  народной игры «Удача в придачу» состоится 5 ноября в 12:45 в торгово-развлекательном центре «Е-сити» по адресу Денисовская, 8.

# Фотофакт # Продукты питания # Мария Кронда

Другие новости рубрики

Все новости
Программа шведского стола, приуроченная к празднику Хэллоуин, ждёт посетителей кафе «Проспект»
26 октября 2016 08:58

Программа шведского стола, приуроченная к празднику Хэллоуин, ждёт посетителей кафе «Проспект»

25 октября — День мельника Беларуси
25 октября 2016 09:48

25 октября — День мельника Беларуси

Агентство недвижимости «Твоя Столица. Новостройцентр»: сделать поиск квартиры легким и удобным
24 октября 2016 10:39

Агентство недвижимости «Твоя Столица. Новостройцентр»: сделать поиск квартиры легким и удобным