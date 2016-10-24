Агентство недвижимости «Твоя Столица. Новостройцентр»: сделать поиск квартиры легким и удобным

Все больше жителей нашей страны старается переехать из глубинки в столицу и обзавестись собственным жильем, например, купить квартиру в новостройке. Это вполне объяснимо, ведь первичный рынок жилья изобилует широким разнообразием вариантов, начиная от типа дома, способа покупки недвижимости и заканчивая районом расположения строящегося объекта. А сделать поиск квартиры легким и удобным предлагает лидер в сфере недвижимости – агентство «Твоя Столица. Новостройцентр».

При выборе квартиры в новостройке покупатель пытается учесть все ключевые параметры: конструкцию дома, качество строительства, социальная и транспортная инфраструктура вокруг дома, экология, соседи и вид из окна.

Современные панели представляют собой конструкцию, которая имеет несколько бетонных слоев, проложенных звуко- и теплоизоляционным материалом. Такая технология позволяет лучше утеплить квартиры. Да и фасады нынешних «панелек» ничуть не уступают каркасно-блочных домам. Причем, популярные на сегодняшний день квартиры с французским остеклением лоджий могут быть как в одном, так и в другом случае.

Если для покупки жилья в новостройке вам предварительно необходимо продать имеющуюся квартиру на вторичном рынке - у специалистов агентства есть для вас специальное предложение.

Продажу вторичного жилья взамен на покупку новостройки можно осуществить также, воспользовавшись кредитами, которые предлагают банки, либо приобрести уже готовую квартиру в лизинг- а это пониженная ставка по кредиту и более выгодные условия по ее приобретению.

Столичный рынок сегодня готов предложить огромное количество вариантов для любого типа покупателей. А специалисты агентства «Твоя Столица. Новостройцентр» помогут в поиске идеального жилья, а также проконсультируют по всем интересующим вопросам, которые вы можете задать, позвонив по телефонам или написав на электронный ящик. Уверенность в завтрашнем дне вам гарантирует агентство недвижимости «Твоя столица».