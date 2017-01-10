Путеводитель по бизнес-центрам Минска разработала группа компаний «Твоя столица»

За последние несколько лет требование к рабочему пространству у руководителей и сотрудников компаний изменились и офисы переехали в современные бизнес-цетры.

Сегодняшнему арендатору одинаковы важны и характеристики помещения, и особенности бизнес-центров, в котором оно находится. Решить эту проблему удалось группе компаний «Твоя столица». Недавно разработанный путеводитель по бизнец-центрам столицы теперь по праву можно считать персональным гидом по коммерческой недвижимости в Минске.

Данный путеводитель позволяет вводить интересующие вас параметры и отбирать по ним объекты по всему Минску. Подобранные онлайн-варианты можно сравнить между собой и тут же наглядно увидеть их ключевые отличия.

Пользоваться ресурсом очень просто. Данные по объектам представлены в удобном наглядном виде. Интерактивная карта и точный адрес помогут узнать как добраться до пункта назначения из разных точек города. А фотографии, которые включают в себя фото входных групп, коридоров, лифтовых полок и даже виртуальные туры – ознакомят с внешним видом зданий и интерьерами офиса. С объектами внутри и внешних инфраструктур, а также с особенности планировки и размещения офисов на этаже.