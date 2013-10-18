Народные средства вместо бытовой химии: чем полезен нашатырный спирт, уксус, сода и лимонный сок?

Тюбики, бутылочки, баночки, пакеты… По статистике вес бытовой химии, которой пользуется семья из трех человек может достигать 15 кг. Но проверенная веками горчичный порошок, сода, уксус и лимонный сок ни в чем не уступают современным моющим средствам.

Эффективность народных методов на собственном опыте проверила мама Вера Яцук. После рождения сына она решила ограничить использование химических реагентов и перешла на безопасные очистители. Что из этого получилось, смотрите в сюжете программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ!