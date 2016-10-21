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Как «перезимовать» вашему велосипеду?

21 октября 2016 09:21
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Считается, что катание на велосипеде – дело сезонное. Ближется наступление холодов. Что же делать с вашим «железным», чтобы он служил вам верой и правдой круглый год? Мы предлагаем вам три способа решения.

Первый вариант – для ленивых. Если вы планируете отложить активные прогулки на велосипеде до более тёплых времён, – отдать его на сезонное хранение в мастерскую. Там он погрузится в спячку в условиях постоянной температуры, необходимой влажности и должного ухода. А по весне останется лишь смахнуть пыль с вашего транспортного средства.

Если не хотите отдавать своего «железного коня» в чужие руки, вам придётся самому уделять ему внимание. Такая альтернатива подходит для самых усердных. Подробнее – в сюжете корреспондента СТВ – Алены Чернявской.

# Фотофакт # Велосипед # Евгений Бычковский # Константин Лёушкин

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