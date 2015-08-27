Чудеса изобретательности в домашних условиях. Приведем в порядок школьную форму

Приведем в порядок школьную форму. Отличительная черта школьника - наглаженная белая рубашка. Начинаем с воротника. Проглаживаем его с внешней и внутренней стороны. Затем приступаем к рукавам.

Рукава рубашки начинают гладить с манжет. Складываем рукав по шву. Гладим аккуратно от шва к краю, избегаем складок. И от плеча до манжеты.

При глажке рукавов возникает вопрос: нужна ли на них «стрелка?» Настоящие джентльмены носят рукава без «стрелок».

По правилам этикета, рукава со «стрелками» позволено носить лишь в ситуации, когда снимать пиджак не планируется.