Прямой эфир

Чудеса изобретательности в домашних условиях. Приведем в порядок школьную форму

27 августа 2015 10:13
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Приведем в порядок школьную форму. Отличительная черта школьника - наглаженная белая рубашка. Начинаем с воротника. Проглаживаем его с внешней и внутренней стороны. Затем приступаем к рукавам.

Рукава рубашки начинают гладить с манжет. Складываем рукав по шву. Гладим аккуратно от шва к краю, избегаем складок. И от плеча до манжеты.

При глажке рукавов возникает вопрос: нужна ли на них «стрелка?» Настоящие джентльмены носят рукава без «стрелок».

По правилам этикета, рукава со «стрелками» позволено носить лишь в ситуации, когда снимать пиджак не планируется.

# Полезные советы # Фотофакт # Мария Кронда

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